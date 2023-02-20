Ahmed Al Saadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Al Saadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Al Saadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Al Saadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Al Saadi 2 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Mohammed Al Saadi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Al Saadi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alhadaaf Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmed Al Saadi'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Al Saadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Al Saadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ahmed Al Saadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Al Saadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2013 yılında KAS Eupen U21

1 Temmuz 2014 yılında KAS Eupen

1 Ocak 2016 yılında Lekhwiya

1 Eylül 2016 yılında Al-Ahli SC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Rayyan SC

1 Kasım 2020 yılında Qatar SC

Ahmed Al Saadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Al Saadi şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Al Saadi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar U23 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.