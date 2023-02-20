Khalid Mahmoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Mahmoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Mahmoudi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Mahmoudi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Mahmoudi 22 Mart 1993 tarihinde Dashti, Hormozgan şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Katar,İran uyrukludur.Gerçek adı da Khalid Ahmed Mahmoudi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Mahmoudi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khalid Mahmoudi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Khalid Mahmoudi'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalid Mahmoudi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Mahmoudi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Mahmoudi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Mahmoudi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Qatar SC

Khalid Mahmoudi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Mahmoudi şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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