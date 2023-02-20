Eisa Palangi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eisa Palangi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eisa Palangi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eisa Palangi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eisa Palangi 21 Şubat 1999 tarihinde Asalouyeh, Bushehr şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Katar,İran uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eisa Palangi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eisa Palangi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Eisa Palangi'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eisa Palangi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eisa Palangi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eisa Palangi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eisa Palangi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Qatar SC

Eisa Palangi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eisa Palangi şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Eisa Palangi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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