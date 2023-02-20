Jassim Al Jalabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jassim Al Jalabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jassim Al Jalabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jassim Al Jalabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jassim Al Jalabi 21 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da جاسم الجلابي / Jassim Ahmed Ali Al Jalabi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jassim Al Jalabi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jassim Al Jalabi'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jassim Al Jalabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jassim Al Jalabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jassim Al Jalabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jassim Al Jalabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında ASPIRE Academy

1 Ocak 2016 yılında Pasching/LASK

28 Ocak 2016 yılında Al-Wakrah SC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Mesaimeer

1 Temmuz 2022 yılında Qatar SC

Jassim Al Jalabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jassim Al Jalabi şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Jassim Al Jalabi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar U20 takımında 7 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.