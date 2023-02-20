Ben Malango kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Malango Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Malango adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Malango Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Malango 10 Kasım 1993 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Ben Malango Ngita şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Malango Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bro Soccer Management yapmaktadır. Ben Malango, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 4 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Malango'nin Qatar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ben Malango Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Malango isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ben Malango Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Malango futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında TP Mazembe

30 Temmuz 2019 yılında Raja Casablanca

27 Temmuz 2021 yılında Sharjah FC

4 Eylül 2022 yılında Qatar SC

Ben Malango Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Malango şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Ben Malango Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 5 gol atmıştır.

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