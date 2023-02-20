Bashar Resan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bashar Resan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bashar Resan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bashar Resan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bashar Resan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bashar Resan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bashar Resan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bashar Resan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bashar Resan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bashar Resan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bashar Resan 22 Aralık 1996 tarihinde ---, Baghdad şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Irak uyrukludur.Gerçek adı da بشار رسن بنيان/ şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bashar Resan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Persian Stars Ltd. yapmaktadır. Bashar Resan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bashar Resan'nin Qatar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bashar Resan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bashar.resn13/

Bashar Resan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bashar Resan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Bashar Resan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bashar Resan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Al-Quwa Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında Al-Quwa Al-Jaw.

14 Ağustos 2017 yılında Persepolis

1 Ocak 2021 yılında Qatar SC

Bashar Resan kimdir

Bashar Resan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bashar Resan şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ammo Baba Football School (2007-2009), Al-Quwa Al-Jawiya (2009-2010)

Bashar Resan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Irak takımında 13 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 2 gol atmıştır.

Irak U23 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bashar Resan nereli

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