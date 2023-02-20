Javi Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Martinez 2 Eylül 1988 tarihinde Estella-Lizarra şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Javier Martínez Aginaga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Martinez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Javi Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Javi Martinez'nin Qatar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Javi Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Javi8martinez

http://instagram.com/javi8martinez

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http://www.facebook.com/pages/Javi-Mart%C3%ADnez/334555526660493

Javi Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javi Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Javi Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2006 yılında Athletic

29 Ağustos 2012 yılında Bayern

7 Temmuz 2021 yılında Qatar SC

Javi Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Martinez şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Javi Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

C.D. Berceo de Logroño, C.D. Logroñés, Arenas de Ayegi

İspanya takımında 6 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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