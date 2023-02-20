Sateh Al Abbasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sateh Al Abbasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sateh Al Abbasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sateh Al Abbasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sateh Al Abbasi 17 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da ساطع عبد الناصر / Sateh Abdelnasser Al-Abbasi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sateh Al Abbasi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sateh Al Abbasi'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sateh Al Abbasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sateh Al Abbasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sateh Al Abbasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sateh Al Abbasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Qatar SC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Arabi SC

1 Temmuz 2022 yılında Qatar SC

Sateh Al Abbasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sateh Al Abbasi şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.