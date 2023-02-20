Husam Kamal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Husam Kamal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Husam Kamal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Husam Kamal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Husam Kamal 25 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Hatim Kamal Hassan Hassunin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Husam Kamal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Husam Kamal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Husam Kamal'nin Qatar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Husam Kamal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Husam Kamal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Husam Kamal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Husam Kamal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AJ Auxerre B

1 Temmuz 2015 yılında CyD Leonesa B

1 Ocak 2016 yılında Al-Sadd Reserve

1 Temmuz 2016 yılında Al-Sadd SC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Arabi SC

31 Ocak 2018 yılında Al-Rayyan SC

1 Temmuz 2018 yılında Umm Salal SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Arabi SC

21 Ocak 2020 yılında Al-Sadd SC

31 Temmuz 2021 yılında Qatar SC

Husam Kamal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Husam Kamal şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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