Abdulrahman Al Jassem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Jassem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Al Jassem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Al Jassem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Al Jassem 31 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Al Jassem Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Al Jassem'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Al Jassem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Al Jassem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Al Jassem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Al Jassem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Duhail Res.

18 Ocak 2021 yılında Qatar SC

Abdulrahman Al Jassem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Al Jassem şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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