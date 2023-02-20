Javier Pastore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Pastore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Javier Pastore kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Javier Pastore ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Javier Pastore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Pastore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Javier Pastore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Pastore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Pastore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Pastore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Pastore 20 Haziran 1989 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Javier Matías Pastore şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Pastore Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Javier Pastore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Javier Pastore'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javier Pastore Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/javi_pastore

http://www.instagram.com/flacojp27/

http://www.facebook.com/pastorej/?ref=br_rs

Javier Pastore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Pastore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Javier Pastore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Pastore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında CA Talleres

1 Temmuz 2007 yılında Huracán

11 Temmuz 2009 yılında Palermo

6 Ağustos 2011 yılında Paris SG

1 Temmuz 2018 yılında Roma

30 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

4 Eylül 2021 yılında Elche CF

9 Ocak 2023 yılında Qatar SC

Javier Pastore kimdir

Javier Pastore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Pastore şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Talleres de Córdoba (2002-2007)

Javier Pastore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin takımında 22 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 2 gol atmıştır.

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Javier Pastore nereli

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