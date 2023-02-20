Saoud Janan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saoud Janan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saoud Janan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saoud Janan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saoud Janan {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Saoud Riaz Janan şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saoud Janan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saoud Janan'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saoud Janan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saoud Janan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Saoud Janan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saoud Janan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Umm Salal SC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Waab SC

1 Temmuz 2022 yılında Qatar SC

Saoud Janan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saoud Janan şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.