Hamdi Adam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamdi Adam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamdi Adam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamdi Adam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamdi Adam 6 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamdi Adam Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hamdi Adam'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamdi Adam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamdi Adam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamdi Adam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamdi Adam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Qatar SC

Hamdi Adam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamdi Adam şuan Qatar SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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