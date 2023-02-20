Ahmad Al Khuwailid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Al Khuwailid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Al Khuwailid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Al Khuwailid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Al Khuwailid 29 Ocak 2000 tarihinde Lhokseumawe şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Katar,Endonezya uyrukludur.Gerçek adı da أحمد الخويلد مصطفى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Al Khuwailid Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmad Al Khuwailid'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmad Al Khuwailid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmad Al Khuwailid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmad Al Khuwailid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Al Khuwailid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Qatar SC

Ahmad Al Khuwailid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Al Khuwailid şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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