Mohamed Abdallah Kadik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdallah Kadik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Abdallah Kadik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed Abdallah Kadik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed Abdallah Kadik 29 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Katar,Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed Abdallah Kadik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Abdallah Kadik'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohamed Abdallah Kadik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed Abdallah Kadik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2020 yılında Qatar SC
Mohamed Abdallah Kadik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed Abdallah Kadik şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.