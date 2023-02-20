Mohamed Abdallah Kadik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdallah Kadik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mohamed Abdallah Kadik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Abdallah Kadik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.