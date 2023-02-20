İbrahim Majid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Majid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Majid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Majid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Majid 12 Mayıs 1990 tarihinde Kuwait-Stadt şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Katar,Filistin uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahim Majid Abdulmajid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Majid Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Majid, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Majid'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Majid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Majid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Majid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Majid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Al-Sadd SC

1 Ocak 2019 yılında Al-Arabi SC

30 Haziran 2019 yılında Al-Sadd SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Sailiya SC

30 Haziran 2020 yılında Al-Sadd SC

1 Eylül 2020 yılında Al-Ahli SC

2 Temmuz 2022 yılında Qatar SC

İbrahim Majid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Majid şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

İbrahim Majid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 100 maçta 6 gol atmıştır.

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