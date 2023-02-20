Abdulaziz Adel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Adel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Adel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Adel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Adel 9 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Abdulaziz Adel Ibrahim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Adel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Adel'nin Qatar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Adel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Adel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulaziz Adel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Adel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Adel şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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