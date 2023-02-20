Motasem Al Bustami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Motasem Al Bustami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Motasem Al Bustami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Motasem Al Bustami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Motasem Al Bustami 6 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Motasem Majed Al Bustami şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Motasem Al Bustami Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Motasem Al Bustami'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Motasem Al Bustami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Motasem Al Bustami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Motasem Al Bustami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Motasem Al Bustami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Qatar SC

Motasem Al Bustami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Motasem Al Bustami şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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