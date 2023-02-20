Khaled Mansour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Mansour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Mansour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Mansour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Mansour 25 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da :خالد وليد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Mansour Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khaled Mansour, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Khaled Mansour'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khaled Mansour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Mansour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled Mansour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Mansour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Duhail SC

1 Kasım 2020 yılında Qatar SC

Khaled Mansour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Mansour şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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