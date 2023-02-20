Saleh Al Aanabie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saleh Al Aanabie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saleh Al Aanabie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saleh Al Aanabie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saleh Al Aanabie 25 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Saleh Hassan Al Aanabie şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saleh Al Aanabie Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına - tarihinde katılmıştır. Saleh Al Aanabie'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saleh Al Aanabie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saleh Al Aanabie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saleh Al Aanabie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saleh Al Aanabie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saleh Al Aanabie şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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