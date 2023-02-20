Mohammed Al Yazeedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Yazeedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Yazeedi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Yazeedi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Yazeedi 30 Ekim 1988 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Abdulraab Al Yazidi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Yazeedi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Yazeedi'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Yazeedi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Yazeedi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Yazeedi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Yazeedi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Al-Sadd SC

31 Ocak 2013 yılında Al-Kharitiyath

31 Ağustos 2013 yılında Al-Sadd SC

1 Ağustos 2014 yılında Al-Kharitiyath

1 Temmuz 2016 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2017 yılında Al-Kharitiyath

1 Temmuz 2020 yılında Al-Shamal SC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Markhiya SC

1 Ocak 2022 yılında Muaither SC

1 Temmuz 2022 yılında Qatar SC

Mohammed Al Yazeedi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Yazeedi şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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