Nasir Baksh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasir Baksh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasir Baksh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasir Baksh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasir Baksh 27 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasir Baksh Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nasir Baksh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nasir Baksh'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nasir Baksh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasir Baksh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasir Baksh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasir Baksh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Qatar SC

Nasir Baksh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasir Baksh şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Nasir Baksh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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