Youssef Mohamed Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Mohamed Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Mohamed Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Mohamed Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Mohamed Ali 27 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Mohamed Ali Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qatar SC futbol takımında oynamaktadır. Qatar SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Youssef Mohamed Ali'nin Qatar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youssef Mohamed Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Mohamed Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef Mohamed Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Mohamed Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Qatar SC

Youssef Mohamed Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Mohamed Ali şuan Qatar SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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