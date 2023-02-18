Amer Hiros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Hiros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amer Hiros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amer Hiros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amer Hiros 10 Haziran 1996 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amer Hiroš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amer Hiros Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Amer Hiros, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amer Hiros'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amer Hiros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amer Hiros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amer Hiros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amer Hiros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2014 yılında Zeljeznicar

4 Şubat 2016 yılında FK Gorazde

17 Haziran 2016 yılında Zeljeznicar

8 Ağu 2016 yılında FK Gorazde

11 Temmuz 2017 yılında Mladost Kakanj

28 Ocak 2019 yılında FK Olimpik

10 Haziran 2019 yılında Mladost Kakanj

1 Temmuz 2021 yılında NK Osijek

25 Ocak 2023 yılında HNK Sibenik

30 Haziran 2023 yılında NK Osijek

Amer Hiros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amer Hiros şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Amer Hiros Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 13 numaralı formasıyla 10 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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