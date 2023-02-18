Dejan Radonjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Radonjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Radonjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Radonjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Radonjic 23 Temmuz 1990 tarihinde Tettnang şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Dejan Radonjić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Radonjic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alex Global Sports yapmaktadır. Dejan Radonjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dejan Radonjic'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Radonjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Radonjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Radonjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Radonjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında SSV Ulm U19

1 Temmuz 2008 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2009 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2010 yılında FV Ravensburg

1 Temmuz 2010 yılında TSV Eriskirch

4 Şubat 2013 yılında Zrinski Ozalj

8 Temmuz 2013 yılında NK Istra

1 Temmuz 2014 yılında Dinamo Zagreb

4 Ağu 2014 yılında NK Istra

30 Haziran 2015 yılında Dinamo Zagreb

26 Ağu 2015 yılında M. Tel Aviv

28 Ocak 2016 yılında Hapoel Raanana

29 Haziran 2016 yılında M. Tel Aviv

30 Haziran 2016 yılında Dinamo Zagreb

25 Temmuz 2016 yılında NK Lokomotiva

30 Haziran 2018 yılında Dinamo Zagreb

18 Temmuz 2018 yılında NK Lokomotiva

8 Temmuz 2019 yılında KS Samara

11 Eylül 2020 yılında QD FC

6 Nisan 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

28 Temmuz 2022 yılında Anorthosis

2 Şubat 2023 yılında HNK Sibenik

Dejan Radonjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Radonjic şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

VfB Friedrichshafen, SSV Ulm 1846 (bis 2008), FC Bayern München (2008-2009)

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