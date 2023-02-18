Leon Krekovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Krekovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leon Krekovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leon Krekovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Leon Krekovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Krekovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Krekovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Krekovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Krekovic 7 Mayıs 2000 tarihinde Knin şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Leon Kreković şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Krekovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leon Krekovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leon Krekovic'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Leon Krekovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leonkrekovic7/

Leon Krekovicboyu ve yaşı kaç

Leon Krekovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Krekovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Leon Krekovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Krekovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2012 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk U19

15 Ocak 2018 yılında Hajduk Split II

5 Ocak 2020 yılında Hajduk Split

15 Şubat 2021 yılında NK Dugopolje

30 Haziran 2021 yılında Hajduk Split

1 Temmuz 2021 yılında Beerschot V.A.

13 Temmuz 2022 yılında HNK Sibenik

Leon Krekovic kimdir

Leon Krekovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Krekovic şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Leon Krekovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U20 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 14 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U14 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Leon Krekovic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Luka Romac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Romac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Romac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Romac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Albert Racic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Racic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Albert Racic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Racic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juraj Spudic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juraj Spudic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juraj Spudic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juraj Spudic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matevz Turkus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matevz Turkus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matevz Turkus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matevz Turkus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nikita İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikita İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Pilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Pilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Pilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Pilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!