Leon Krekovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Krekovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Krekovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Krekovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Krekovic 7 Mayıs 2000 tarihinde Knin şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Leon Kreković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Krekovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leon Krekovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leon Krekovic'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Leon Krekovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leonkrekovic7/

Leon Krekovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Krekovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leon Krekovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Krekovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2012 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk U19

15 Ocak 2018 yılında Hajduk Split II

5 Ocak 2020 yılında Hajduk Split

15 Şubat 2021 yılında NK Dugopolje

30 Haziran 2021 yılında Hajduk Split

1 Temmuz 2021 yılında Beerschot V.A.

13 Temmuz 2022 yılında HNK Sibenik

Leon Krekovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Krekovic şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Leon Krekovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U20 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 14 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U14 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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