Luka Simunovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Simunovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Simunovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Simunovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Simunovic 24 Mayıs 1997 tarihinde Livno şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Šimunovič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Simunovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tomislav Zivko yapmaktadır. Luka Simunovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 8 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Simunovic'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luka Simunovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Simunovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luka Simunovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Simunovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2007 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2012 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2014 yılında NK Zagreb U19

1 Şubat 2016 yılında Segesta Sisak

31 Mayıs 2016 yılında NK Zagreb U19

12 Ağu 2016 yılında NK Rudes

24 Şubat 2017 yılında Spartaks

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

6 Nisan 2018 yılında Soligorsk

22 Şubat 2019 yılında FC Astana

8 Mart 2022 yılında HNK Sibenik

18 Temmuz 2022 yılında Soligorsk

31 Aralık 2022 yılında HNK Sibenik

Luka Simunovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Simunovic şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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