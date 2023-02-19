Anderson Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Angulo 1 Temmuz 1996 tarihinde San Andrés de Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Anderson Darley Angulo Tenorio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Angulo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global 11 yapmaktadır. Anderson Angulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Anderson Angulo'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anderson Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anderson Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anderson Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Leones FC

1 Temmuz 2019 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2020 yılında Deportes Tolima

Anderson Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Angulo şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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