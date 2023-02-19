Facundo Bone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Bone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Bone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Bone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Bone 16 Kasım 1995 tarihinde Colonia del Sacramento şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Nicolás Boné Vale şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Bone Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adequatesports yapmaktadır. Facundo Bone, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Bone'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Bone Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/facundobone13

Facundo Bone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Bone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Bone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Bone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında CA Fénix

19 Temmuz 2016 yılında Nacional B

30 Haziran 2017 yılında CA Fénix

1 Temmuz 2017 yılında Nacional B

5 Ağu 2017 yılında River Plate

30 Haziran 2018 yılında Nacional B

1 Temmuz 2018 yılında River Plate

22 Ocak 2019 yılında Vila Nova FC

31 Aralık 2019 yılında River Plate

3 Ocak 2022 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2023 yılında Deportes Tolima

Facundo Bone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Bone şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Facundo Bone Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uruguay U20 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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