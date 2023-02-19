Juan Pablo Nieto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Nieto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Nieto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Nieto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Nieto 25 Şubat 1993 tarihinde Pereira şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Nieto Salazar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Nieto Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adequatesports yapmaktadır. Juan Pablo Nieto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Nieto'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Nieto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Pablo Nieto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Pablo Nieto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Nieto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Nacional U20

1 Ocak 2012 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2012 yılında Alianza Petrol.

30 Haziran 2013 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2014 yılında Alianza Petrol.

31 Aralık 2015 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2018 yılında Once Caldas

30 Haziran 2019 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2019 yılında Deportes Tolima

Juan Pablo Nieto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Nieto şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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