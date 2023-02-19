Cristian Trujillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Trujillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Trujillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Trujillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Trujillo 8 Ağu 1998 tarihinde Dagua şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Esteban Trujillo Riascos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Trujillo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMSo yapmaktadır. Cristian Trujillo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Cristian Trujillo'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Trujillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Trujillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Trujillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Trujillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Deportes Tolima

Cristian Trujillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Trujillo şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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