Estefano Arango kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Estefano Arango Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Estefano Arango adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Estefano Arango Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Estefano Arango 18 Ocak 1994 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Estefano Arango González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Estefano Arango Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Estefano Arango, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Estefano Arango'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Estefano Arango Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Estefano Arango isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Estefano Arango Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Estefano Arango futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Uniautónoma

30 Haziran 2014 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2014 yılında Patriotas

1 Ocak 2015 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2015 yılında Cúcuta Dep.

15 Ocak 2016 yılında Alianza Petrol.

12 Şubat 2018 yılında CS Emelec

1 Ağu 2018 yılında Alianza Petrol.

2 Ağu 2018 yılında Rionegro Águila

31 Aralık 2018 yılında Alianza Petrol.

3 Ocak 2020 yılında Atl. Nacional

4 Ocak 2021 yılında Deportivo Pasto

9 Mayıs 2021 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2023 yılında Deportes Tolima

Estefano Arango Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Estefano Arango şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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