Juan Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Valencia 20 Haziran 1998 tarihinde Suárez şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Manuel Valencia Aponzá şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Valencia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Barbadillo & Italiani Srl yapmaktadır. Juan Valencia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Valencia'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Valencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2017 yılında Bologna

12 Temmuz 2019 yılında Cesena

1 Ocak 2020 yılında Bologna

2 Ocak 2020 yılında Reggio Audace

31 Ağu 2020 yılında Bologna

14 Ekim 2020 yılında Baltika

30 Haziran 2021 yılında Bologna

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2022 yılında Cortuluá

1 Ocak 2023 yılında Deportes Tolima

Juan Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Valencia şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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