Juan Camilo Chaverra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Camilo Chaverra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Camilo Chaverra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Camilo Chaverra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Camilo Chaverra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Camilo Chaverra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Camilo Chaverra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Camilo Chaverra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Camilo Chaverra 12 Aralık 1992 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Camilo Chaverra Martínez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Camilo Chaverra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Juan Camilo Chaverra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Camilo Chaverra'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Camilo Chaverraboyu ve yaşı kaç

Juan Camilo Chaverra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Camilo Chaverra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Camilo Chaverra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Camilo Chaverra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Valledupar

1 Ocak 2016 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2017 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2018 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2021 yılında A. Bucaramanga

9 Ocak 2023 yılında Deportes Tolima

Juan Camilo Chaverra kimdir

Juan Camilo Chaverra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Camilo Chaverra şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Independiente Medellin

Juan Camilo Chaverra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya U17 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan Camilo Chaverra nereli

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