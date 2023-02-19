Jeison Lucumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeison Lucumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeison Lucumi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jeison Lucumi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jeison Lucumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeison Lucumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeison Lucumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeison Lucumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeison Lucumi 8 Nisan 1995 tarihinde Cali şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jeison Steven Lucumí Mina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeison Lucumi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Jeison Lucumi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jeison Lucumi'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeison Lucumi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeison_lucumi/

Jeison Lucumiboyu ve yaşı kaç

Jeison Lucumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeison Lucumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jeison Lucumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeison Lucumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında CD América

26 Temmuz 2017 yılında Atl. Nacional

30 Haziran 2019 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2019 yılında Querétaro FC

30 Haziran 2020 yılında Tigres UANL

15 Eylül 2020 yılında Elche CF

18 Şubat 2021 yılında CD América

17 Ocak 2022 yılında Deportes Tolima

Jeison Lucumi kimdir

Jeison Lucumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeison Lucumi şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Jeison Lucumi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jeison Lucumi nereli

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