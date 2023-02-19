Yeison Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeison Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeison Guzman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeison Guzman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeison Guzman 22 Mart 1998 tarihinde La Unión şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yeison Estiven Guzmán Gómez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeison Guzman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini COMUNIGOAL yapmaktadır. Yeison Guzman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yeison Guzman'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Yeison Guzman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeison Guzman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yeison Guzman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeison Guzman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Envigado

1 Temmuz 2021 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2023 yılında Deportes Tolima

Yeison Guzman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeison Guzman şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.