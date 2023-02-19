Jose Cuenu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Cuenu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Cuenu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Cuenu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Cuenu 17 Şubat 1995 tarihinde Guacarí şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Abad Cuenú Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Cuenu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jose Levis Manager yapmaktadır. Jose Cuenu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Cuenu'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Cuenu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Cuenu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Cuenu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Cuenu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Orsomarso SC

1 Ocak 2021 yılında A. Bucaramanga

6 Ocak 2022 yılında Millonarios

1 Ocak 2023 yılında Deportes Tolima

Jose Cuenu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Cuenu şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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