Kevin Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Perez 18 Temmuz 1997 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Andrés Pérez Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Perez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Kevin Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kevin Perez'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Deportes Tolima

1 Temmuz 2021 yılında Leones FC

31 Aralık 2021 yılında Deportes Tolima

5 Ocak 2022 yılında A. Bucaramanga

30 Haziran 2022 yılında Deportes Tolima

Kevin Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Perez şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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