Juan Arboleda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Arboleda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Arboleda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Arboleda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Arboleda 28 Temmuz 1989 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Guillermo Arboleda Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Arboleda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Juan Arboleda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Arboleda'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Arboleda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Arboleda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Arboleda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Arboleda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Uniautónoma

31 Aralık 2010 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2012 yılında Alianza Petrol.

30 Haziran 2012 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2013 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2017 yılında Deportes Tolima

8 Ocak 2020 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2021 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2023 yılında Deportes Tolima

Juan Arboleda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Arboleda şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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