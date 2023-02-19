Junior Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Hernandez 5 Nisan 1999 tarihinde Orito şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Junior Alexis Hernández Angulo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Hernandez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Junior Hernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Junior Hernandez'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junior Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Junior Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Deportes Tolima

Junior Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Hernandez şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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