Juan Fernando Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Fernando Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Fernando Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Fernando Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Fernando Caicedo 13 Temmuz 1989 tarihinde Carepa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Fernando Caicedo Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Fernando Caicedo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZAC yapmaktadır. Juan Fernando Caicedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Juan Fernando Caicedo'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Fernando Caicedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juancaicedo11/

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Juan Fernando Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Fernando Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.90 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Fernando Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Fernando Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Cortuluá

1 Temmuz 2010 yılında Centauros

1 Ocak 2011 yılında Quindío

5 Şubat 2013 yılında Independiente

1 Ağu 2013 yılında Indep. Santa Fe

30 Haziran 2014 yılında Independiente

1 Temmuz 2014 yılında Atlético Huila

31 Aralık 2014 yılında Independiente

1 Ocak 2015 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2019 yılında New England

31 Aralık 2019 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2020 yılında Deportes Tolima

Juan Fernando Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Fernando Caicedo şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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