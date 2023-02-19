William Cuesta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Cuesta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Cuesta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Cuesta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Cuesta 19 Şubat 1993 tarihinde Vigía del Fuerte şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da William David Cuesta Mosquera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Cuesta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.William Cuesta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. William Cuesta'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

William Cuesta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Cuesta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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William Cuesta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Cuesta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında CD La Equidad

1 Temmuz 2016 yılında Deportes Tolima

William Cuesta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Cuesta şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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