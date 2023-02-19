Julian Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Angulo 14 Mayıs 2002 tarihinde Magui Payan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Julián Estiben Angulo Sevillano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Angulo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Julian Angulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julian Angulo'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Deportes Tolima

Julian Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Angulo şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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