Nicolas Giraldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Giraldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Giraldo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Giraldo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nicolas Giraldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Giraldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Giraldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Giraldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Giraldo 29 Mart 1993 tarihinde El Carmen de Viboral şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Andrés Giraldo Urueta şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Giraldo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Giraldo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Giraldo'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Giraldoboyu ve yaşı kaç

Nicolas Giraldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Giraldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Giraldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Giraldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Desp. Brasil

1 Temmuz 2013 yılında Figueirense U20

1 Temmuz 2014 yılında Boyacá Chicó

11 Şubat 2015 yılında Rentistas

10 Ocak 2016 yılında CA Torque

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında Espírito Santo

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2018 yılında Envigado

1 Ocak 2020 yılında CD América

1 Temmuz 2021 yılında Once Caldas

30 Haziran 2022 yılında CD América

1 Ocak 2023 yılında Deportes Tolima

Nicolas Giraldo kimdir

Nicolas Giraldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Giraldo şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolas Giraldo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Son Haberler
Adrian Parra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Parra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Parra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Parra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Velasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Velasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Velasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Velasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Mantilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Mantilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Mantilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Mantilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andres Arroyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Arroyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andres Arroyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Arroyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üst üste uyarılar: Karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur etkili olacak
Meteoroloji'den üst üste uyarılar: Karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur etkili olacak
AK Parti MYK'da seçim tarihi konuşuldu! Cumhurbaşkanı o tarihi istedi, kurmaylar bakın hangi tarihi önerdi!
AK Parti MYK'da seçim tarihi konuşuldu! Cumhurbaşkanı o tarihi istedi, kurmaylar bakın hangi tarihi önerdi!
Paris'te panik dolu anlar! İnsanlar bir anda kaçışmaya başladı
Paris'te panik dolu anlar! İnsanlar bir anda kaçışmaya başladı
Bülent Arınç'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: "Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?"
Bülent Arınç'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: "Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?"
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!