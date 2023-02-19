Nicolas Giraldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Giraldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Giraldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Giraldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Giraldo 29 Mart 1993 tarihinde El Carmen de Viboral şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Andrés Giraldo Urueta şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Giraldo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Giraldo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Giraldo'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Giraldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Giraldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nicolas Giraldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Giraldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Desp. Brasil

1 Temmuz 2013 yılında Figueirense U20

1 Temmuz 2014 yılında Boyacá Chicó

11 Şubat 2015 yılında Rentistas

10 Ocak 2016 yılında CA Torque

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında Espírito Santo

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2018 yılında Envigado

1 Ocak 2020 yılında CD América

1 Temmuz 2021 yılında Once Caldas

30 Haziran 2022 yılında CD América

1 Ocak 2023 yılında Deportes Tolima

Nicolas Giraldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Giraldo şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.