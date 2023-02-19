Juan David Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan David Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan David Rios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan David Rios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan David Rios 7 Ekim 1991 tarihinde Supía şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Ríos Henao şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan David Rios Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan David Rios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Juan David Rios'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan David Rios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan David Rios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan David Rios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan David Rios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Sucre FC

31 Aralık 2011 yılında Pereira

1 Ocak 2016 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2020 yılında Deportes Tolima

Juan David Rios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan David Rios şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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