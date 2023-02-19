Carlos Esparragoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Esparragoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Esparragoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Esparragoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Esparragoza 6 Mart 1999 tarihinde Sabanalarga şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Andrés Esparragoza Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Esparragoza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A2SPORTSMANAGEMENT S.A.S yapmaktadır. Carlos Esparragoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Esparragoza'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Esparragoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Esparragoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Esparragoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Esparragoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Barranquilla FC

1 Ocak 2022 yılında Junior FC

1 Ocak 2023 yılında Barranquilla FC

9 Ocak 2023 yılında Deportes Tolima

31 Aralık 2023 yılında Barranquilla FC

Carlos Esparragoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Esparragoza şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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