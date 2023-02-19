Andres Renteria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Renteria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Renteria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Renteria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Renteria 6 Mart 1993 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Yair Rentería Morelo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Renteria Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Andres Renteria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andres Renteria'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Renteria Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/toporenteria09/

Haberin Devamı

Andres Renteria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Renteria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andres Renteria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Renteria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2012 yılında Alianza Petrol.

31 Aralık 2012 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2013 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2016 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2017 yılında Atl. Nacional

30 Haziran 2018 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2018 yılında CD Cruz Azul

28 Ocak 2019 yılında San Lorenzo

30 Haziran 2019 yılında CD Cruz Azul

18 Temmuz 2019 yılında Rionegro Águila

1 Ocak 2021 yılında Indep. Santa Fe

30 Temmuz 2021 yılında Jaguares FC

1 Temmuz 2022 yılında Deportes Tolima

Andres Renteria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Renteria şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andres Renteria Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atlético Nacional (-2011)

Kolombiya U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.