Fabian Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Mosquera 3 Mart 1995 tarihinde Carepa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Fabian Camilo Mosquera Mercado şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Mosquera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Fabian Mosquera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fabian Mosquera'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabian Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fabian Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2022 yılında Deportes Tolima

Fabian Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Mosquera şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.