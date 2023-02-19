Christian Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Vargas 16 Kasım 1989 tarihinde Pereira şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Christian Vargas Cortés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Vargas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. Christian Vargas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Vargas'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2008 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2016 yılında Atlético Huila

30 Haziran 2016 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2019 yılında A. Bucaramanga

1 Temmuz 2020 yılında Millonarios

19 Ocak 2022 yılında Rionegro Águila

20 Temmuz 2022 yılında Deportes Tolima

Christian Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Vargas şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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