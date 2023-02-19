Eduardo Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Sosa 20 Haziran 1996 tarihinde Barinas, Barinas şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo José Sosa Vega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Sosa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduardo Sosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Tolima futbol takımında oynamaktadır. Deportes Tolima takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eduardo Sosa'nin Deportes Tolima ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Sosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gugisosa10/

Eduardo Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduardo Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Zamora FC

8 Ocak 2018 yılında Columbus Crew

15 Şubat 2020 yılında Fort Lauderdale

1 Ocak 2021 yılında Jaguares FC

18 Ocak 2022 yılında Millonarios

30 Haziran 2022 yılında Jaguares FC

14 Temmuz 2022 yılında Deportes Tolima

Eduardo Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Sosa şuan Deportes Tolima takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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